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First taste: Bemberg 2023 new releases

Begun as a passion project for top winemaker Daniel Pi, the Bemberg Family Wines collection showcases some of Argentina’s top terroirs. Amanda Barnes tastes and rates the new releases of La Linterna Malbec, Chardonnay, Pinot Noir and Cabernet Sauvignon, plus flagship blend Pionero
Amanda Barnes Amanda Barnes

Daniel Pi needs little introduction for anyone tapped into the wine scene of Argentina. For over 30 years he was at the helm of Grupo Peñaflor, Argentina’s largest wine producer. He has pioneered innovations in winemaking as well as putting new wine regions on the map, ranging from the heights of Catamarca’s Andes mountains to the chilly coastline of Chapadmalal near Buenos Aires. Tireless in his quest to explore and experiment, he is well respected among his peers in Argentina for his humble manner of doing so.

Bemberg: new releases tasted & rated

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