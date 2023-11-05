{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjM1ZGU5OTc1YzYyMTY4NjJkYjIzZjNjN2M3NzZjNWY3NGQwYTU5NGFlYjc0Nzc5OWFhOThlMzRmYmZkNmQxYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

First taste: Bruno Paillard new releases

Champagne Bruno Paillard has released a brand new blanc de noirs cuvée, alongisde the 2008 vintage of its Nec Plus Ultra Rosé. Tom Hewson tastes and rates the new wines.
Tom Hewson Tom Hewson

Champagne Bruno Paillard is one of the region’s most distinctive small houses, founded in 1981 by a personality who has remained at the very top of Champagne’s machinery over the last 30 years, and is one of the region’s most prominent statesmen.

Bruno Paillard has been closely involved with protecting Champagne’s name around the world, not only as former communications director for the Comité Champagne (the region’s governing body), but also as chairman of Lanson-BCC (a group which includes not only Champagnes Lanson and Bruno Paillard, but also a number of other prominent houses).

Scroll down to see tasting notes and scores for two new Bruno Paillard releases

Tasting notes and scores for the new Bruno Paillard releases

Related articles

First taste: Jay-Z’s Armand de Brignac, Blanc de Noirs Assemblage Number Four

First taste: Champagne Gosset Celebris 2012

First Taste: Clos des Goisses 2014 & new Philipponnat releases

Latest Wine News