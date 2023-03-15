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First taste: Champagne Bollinger RD 2008

The 2008 vintage is gaining legendary status in the Champagne region, says Simon Field MW, and the new release of Bollinger's prestige cuvée RD is no exception.
Simon Field MW Simon Field MW

In 1967, the redoubtable Madame Bollinger decided to challenge the contemporary fashion for youthful Champagne by releasing a recently disgorged older wine from the 1952 vintage.

Named RD – Récemment Dégorgé or Recently Disgorged – the wine proved an instant hit, all the more surprising as it had been dosed as extra brut, again in defiance of practice and taste at the time.

Scroll down for tasting notes and scores for Bollinger RD 2008 and 1979

Tasting notes and scores for two remarkable RD vintages:

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