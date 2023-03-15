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First taste: Champagne Bollinger RD 2008
Simon Field MW
In 1967, the redoubtable Madame Bollinger decided to challenge the contemporary fashion for youthful Champagne by releasing a recently disgorged older wine from the 1952 vintage.
Named RD – Récemment Dégorgé or Recently Disgorged – the wine proved an instant hit, all the more surprising as it had been dosed as extra brut, again in defiance of practice and taste at the time.
Scroll down for tasting notes and scores for Bollinger RD 2008 and 1979
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Tasting notes and scores for two remarkable RD vintages:
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