{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Zjg3ZDYxMzJkMDVjMWE2NTg1MzQzMjMzNTU2Y2I0NzBiNWFiYmIwZTkxMDNjN2ZkMDM4OGMzZGJlZWI2NzI5Mg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

First taste: Dom Pérignon new releases

Yohan Castaing tastes the new Champagne releases from Dom Pérignon including P2 2003, vintage 2012 and Rosé 2008.
Yohan Castaing Yohan Castaing

The famous Dom Pérignon luxury Champagne brand, so closely associated with the legendary village of Hautvillers in the Montagne de Reims sector of the region, has just released two Champagnes from two very different vintages: 2012 for the regular bottling and 2003 for the special rarefied, long-aged edition known as P2.

Scroll down to see Yohan Castaing’s tasting notes and scores for the Dom Pérignon new releases

P2 2003

See Yohan Castaing’s tasting notes and scores for the Dom Pérignon new releases

You may also like

Producer profile: Dom Pérignon Champagne
Dom Pérignon 1990-2009: ‘The mother of all DP tastings’
First taste: Krug new releases
First taste: Louis Roederer Cristal 2013

Latest Wine News