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PREMIUM

First Taste: Krug Grande Cuvée 172ème Édition

Tom Hewson tastes and rates the promising latest releases from Krug, a Champagne house that continues to blaze its own trail.
Tom Hewson Tom Hewson

Krug does not make ‘entry-level’ Champagne. In fact, listening to Olivier Krug, sixth generation and director of the house, it appears that Krug does not make NV Champagne, or ‘multi-vintage’ Champagne, either.

So what is Krug Grande Cuvée, exactly?

Scroll down for tasting notes and scores for the latest Krug releases

Krug’s latest editions

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