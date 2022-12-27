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First taste: Piper-Heidsieck’s Hors-Série 1982

Yohan Castaing tastes and rates Piper-Heidsieck's second iteration of its Hors-Série heritage collection.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Initiated in 2021 with the 1971 vintage, Piper-Heidsieck’s Hors-Série collection unveils its latest opus. For this new rendition, cellar master Emilien Boutillat has set his sights on the 1982 vintage.

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Yohan Castaing rates Hors-Série 1982:

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