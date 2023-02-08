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First taste: Sassicaia 2020

'An accomplished and poised wine,' says Decanter's regional editor for Italy, James Button.
James Button James Button

The last few vintages in Italy have cast a light on the precarious situation some wine regions find themselves in; at the mercy of increasingly unpredictable and extreme weather conditions. But in 2020, it was the human situation which marked the vintage.

Scroll down to see the tasting note and score for Sassicaia 2020

Several lockdowns throughout the year threatened the ability of many estates to conduct work in the vineyard, but Priscilla Incisa della Rocchetta – third generation at Tenuta San Guido  – noted that fortunately for them there were always just enough people available at any given time to get the job done.

Production was down on 2019, although this was largely a result of March frosts and strict selection, rather than any lack of manpower.

Tenuta San Guido: new releases tasted and rated

Plus back-vintages poured at the launch of Sassicaia 2020

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