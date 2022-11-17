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Sassicaia masterclass at Decanter’s London Fine Wine Encounter 2022

Tenuta San Guido's Priscilla Incisa della Rocchetta and Susan Hulme MW presented a rare vertical tasting of Sassicaia at the recent Decanter Fine Wine Encounter in London. Relive the masterclass below with notes and scores on all the wines.
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

There was an intense stillness of anticipation and excitement in the audience at this Decanter Masterclass as Priscilla Incisa della Rocchetta, head of external relations for Tenuta San Guido, and I prepared to present a rare vertical tasting of Sassicaia, starting with the 1999 vintage and finishing with the most recent, the 2019.

Priscilla opened with an account of the estate and the origins of Sassicaia; the dream and passion of her grandfather, Marchese Mario Incisa della Rocchetta and the life’s work of her father Marchese Nicolò, helped by legendary winemaker Giacomo Tachis.

Sassicaia was the first wine in Bolgheri to use Bordeaux grape varieties to create a wine of world-class quality and international renown, an achievement which was a catalyst for change in Italy. As Angelo Gaja once commented, ‘with Sassicaia, Italian wine learned to speak a foreign language.’ In 1983, Bolgheri DOC was created and in 2013, Bolgheri DOC Sassicaia was established, the first ever single-wine DOC.

Scroll down for Susan Hulme MW’s notes and scores for 10 vintages of Sassicaia going back to 1999

Susan Hulme MW’s notes and scores from the Sassicaia Masterclass:

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