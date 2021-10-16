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First taste: Taittinger Comtes de Champagne new releases

The new vintages of the blanc de blancs and rosé flagship Champagne, tasted and rated.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Taittinger has released new vintages of its famous prestige cuvée, Comtes de Champagne: the classic, blanc de blancs wine, from the ‘historic vintage’ of 2011, and its rosé sibling, from the outstanding 2008 vintage.

Scroll down to see the Taittinger Comtes de Champagne tasting notes and scores

See Yohan Castaing’s Comtes de Champagne tasting notes and scores

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