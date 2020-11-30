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First taste: Veuve Clicquot La Grande Dame 2012

Simon Field MW tastes the new release of Veuve Clicquot’s top flagship cuvée, La Grande Dame, alongside previous releases including; 2006, 2004, 1995, 1989 and 1979.
Simon Field MW Simon Field MW

The new chef de cave at Veuve Clicquot has an impressive CV, as one might expect. Didier Mariotti is a Burgundian, with a long-standing love, above all else, for Pinot Noir. Not only did he work with his predecessor at Veuve, Dominique Demarville, at Champagne Mumm, but he also introduced Mumm to its first Blanc de Noirs.

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Dominique, having made the move from Mumm to Clicquot, surprised everyone by introducing a 2008 Grande Dame which was made up of 92% Pinot Noir (it was traditionally closer to 60%) and now Didier is in position to present the follow-on, the magisterial 2012, fashioned from the same cloth.

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