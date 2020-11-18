{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NWRhYjc3N2ZhMjVkNGM0NGNkNjMwMThjYWJmODY3MTdmODUwNDEwZWEzZWE3YTg2OTk0NjE3ZGRlY2UwODIxZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Relaunch: Charles Heidsieck Mis en Cave Champagnes

Giles Fallowfield reports on a vertical tasting of Charles Heidsieck's re-released 'Mis en Cave' Crayères collection - a Champagne that was a radical concept when first pioneered.
Giles Fallowfield Giles Fallowfield

Pre-millennium, the majority of non-vintage Champagne was made with very little reserve wine.

Most blends – and this includes nearly all of the major Champagne marques – came from one harvest base year, with relatively small amounts of reserve wine included, typically from the previous or two previous harvests. Reserve wine was barely 15% of the blend, and often a lot less.

Scroll down to see Giles Fallowfield’s Charles Heidsieck Mis en Cave tasting notes and scores

See Giles Fallowfield’s Charles Heidsieck Mis en Cave tasting notes and scores

You may also like

First taste: Brad Pitt and partners reveal rosé Champagne ‘Fleur de Miraval’
Philipponnat: Producer profile
Producer Profile: Pol Roger, plus tasting the 2013 Brut Vintage
First taste: Krug’s 2006 releases
Cristal Vinothèque: The ultimate luxury fizz?

Latest Wine News