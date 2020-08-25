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Gary Farrell: Producer Profile

The Gary Farrell winery mains outstanding relationships with growers, which helps in producing single vineyard Pinot Noirs that are consistent, balanced and elegant. Stacy Slinkard learns more and tastes seven of the 2016 wines...
Stacy Slinkard

Before the Russian River Valley was officially recognized as one of Sonoma County’s distinguished AVAs, Gary Farrell was pioneering Pinot Noir in partnership with some of the region’s most esteemed growers – Rochioli, Hallberg, Allen and others. It is these long-term, vineyard relationships that have built the sturdy foundation for Gary Farrell’s celebrated portfolio that offers 12-14 single-vineyard Pinot Noirs from the Russian River Valley and surrounding sites every vintage.

Tasting Gary Farrell 2016 Pinot Noirs

See also: 

Jordan Vineyard and Winery: Producer profile

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