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Glory in Givry: Domaine du Cellier Aux Moines

Consumers seeking more affordable Burgundy should look outside of the famed - and expensive - Côte d’Or to the Côte Chalonnaise, to a region immediately to the south. Here Michael Apstein puts the spotlight on Givry and evaluates one of its top-performing producers...
Michael Apstein Michael Apstein

As in its more famous neighbouring region, Pinot Noir and Chardonnay reign supreme and, with rare exceptions, are the mandated grapes for the wines.

Major appellations in the Côte Chalonnaise, moving from north to south, include Rully and Mercurey, which produce both red and white wine, Givry, which produces mostly (80%) red wine, and Montagny, which produces white wine exclusively.

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