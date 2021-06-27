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Gusbourne still wines: the new range tasted

Simon Field MW tastes the new range of four Gusbourne still wines now being produced alongside their sparkling bottles.
Simon Field MW Simon Field MW

Gusbourne has built an enviable reputation for its portfolio of sparkling wines over the last fifteen years, the dynamic Charlie Holland now acknowledged as a world-class winemaker. His contagious enthusiasm has now spread to an impressive range of still wines.

Speaking about the new venture, Holland said: ‘It makes sense with climate change to broaden our perspective, and to demonstrate that we can now also compete on the global stage with the still wines’.

Scroll down to see tasting notes and scores for the four new Gusbourne still wines

He added that even though the still range – comprising two Chardonnays and two Pinot Noirs, makes up only 5% of production it is a ‘really exciting development and sure to grow’.

If England can now rival Champagne with its fizz, why not, eventually, do the same with the still wines? Puligny Montrachet beware!

New tasting notes: four Gusbourne still wines

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