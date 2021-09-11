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Hardys Icon 2021 releases: traditions maintained

First taste of the Hardys Icon 2021 wines – Thomas Hardy Cabernet Sauvignon and the Eileen Hardy Chardonnay and Eileen Hardy Shiraz – ahead of their launch on 7 October.
David Sly

Canny blending of rich fruit parcels from different regions across Australia built the historical reputation of Hardys Wines. This hallmark continues in the latest release of the Hardys Icon 2021 collection.

The 2019 Eileen Hardy Chardonnay, 2018 Eileen Hardy Shiraz and 2017 Thomas Hardy Cabernet Sauvignon, all available from 7 October, show that chief winemaker Nigel Sneyd MW is upholding longstanding Hardys traditions.

Scroll down for tasting notes and scores of the Hardys Icon 2021 releases

Hardys Icon 2021 releases: tasting notes and scores

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