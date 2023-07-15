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In the extreme: This wine’s from where?

Three adventurous winemakers are braving unlikely regions – from French Polynesia and Patagonia to Sweden and Iran – to prove that some grapes can thrive against the odds.
Decanter Staff Decanter Staff

Three adventurous winemakers are braving unlikely regions – from French Polynesia and Patagonia to Sweden and Iran – to prove that some grapes can thrive against the odds. Welcome to extreme winemaking.

Winemakers have long been known and admired for their intrepid spirit; the willingness to push both boundaries and envelopes, creating wines in ways and locations that defy logic. Here is a trio of the very finest at work today…

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