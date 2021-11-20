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Wines from Umbria: five bottles worth seeking out

Susan Hulme MW highlights five wines to try from Italy's landlocked winemaking region of Umbria...
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

Away from the crowds of Tuscany, Umbria offers a quieter side of Italy. It is known as the ‘green heart’ of Italy and is the only Italian region without a coastal border, being enclosed by the Marche, Tuscany and Lazio.

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Umbria: factbox

Annual production: 644,000hL
Hectares under vine: 12,400ha
Key varieties: Sangiovese (22%), Trebbiano (17%), Grechetto (13%) and Sagrantino (6%)
Producers to know Antinori, Lungarotti, Tabbarini, Pardi, Antonelli, Arnaldo-Caprai, Tenuta Bellafonte, Bocale, Scacciadiavoli, Barberani Decugnano dei Barbi, Tenute Lunelli, Enrico Neri, Alessandro Leoni.

Five wines from Umbria to try:

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