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The Judgment of Napa: the Chardonnays and results

Decanter’s Clare Tooley MW was one of the expert panel at The Judgment of Napa, blind tasting and rating 10 Chardonnays and 10 Cabernets in homage to The Judgment of Paris 45 years ago. Here she reports on this landmark celebration and how the Chardonnays stacked up.
Clare Tooley MW Clare Tooley MW

Read more on The Judgment of Napa:

The first day of celebrations PLUS Results of the Cabernet Sauvignon blind tasting

The first day of the The Judgment of Napa paid tribute – through speeches and presentations – to Patricia Gallagher, Steven Spurrier and George Taber who organised and wrote about The Judgment of Paris.

The second day paid tribute to those three wine musketeers through a blind tasting of Chardonnays and Cabernet Sauvignons in homage to the event 45 years earlier that catapulted California wine onto the world stage.

The comparison they masterminded in 1976 challenged the myth of supremacy and gave premium wine producers the world over the gumption to pit their wares against the established greats. It was this extraordinary legacy that we celebrated, for the first time, in Napa.

Conceived and presented by Angela Duerr and her Cultured Vine team, The Judgment of Napa tastings were staged at Charles Krug Winery on 6 October 2021.

Scroll down for tasting notes and scores of the 10 Chardonnays at Judgment of Napa

Judgment of Napa: the Chardonnays and Clare Tooley MW’s verdict

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