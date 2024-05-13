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Langhe Nebbiolo: 20 wines to seek out

A warming climate is favouring the Nebbiolo grape in its Piedmont home of Langhe, and these entry-level DOC wines are offering increasingly good value.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Nebbiolo is the classic ‘less-is-more’ style of wine. It’s perhaps no coincidence that today – when this is a style that’s very much in vogue – demand for young Nebbiolo has increased significantly, according to Piedmont’s Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe & Dogliani.

Focusing on Piedmont’s main DOC Nebbiolo categories, consorzio figures reported in January 2024 show that annual production of Nebbiolo d’Alba has increased by more than a million bottles since 2016 (to 5.64m bottles in 2022).

Over the same period, production of Langhe DOC wines (within which, it must be noted, there is primarily – but not only – Nebbiolo) grew from 15.4m to 19.5m bottles a year. By comparison, Barbera and Dolcetto volumes have declined, while DOCG Barolo (14.5m) and Barbaresco (5m) have increased more modestly, by about 500,000 and 200,000 bottles a year respectively.

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