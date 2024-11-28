{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NTA1MzljZmQ3OWE2MGFiZDA3ZjhkNzA5MzVlZDI2MDEzYWZjNjhhNDcyYzgxODVjNmRhNzRjZGU5YWJjYWQ1NQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Lirac & Tavel 2023: Report and top-scoring wines

Often the regions that suffer the most in hot vintages, Lirac and Tavel pulled off a real coup in 2023, with a crop of fresh and pleasurable wines to drink young.
Matt Walls Matt Walls

Lirac

In challenging years, it’s often the west bank of the southern Rhône that bears the brunt. But somehow, between the dry start, disease pressure and heatwave, Lirac managed to turn out a collection of very impressive wines in 2023.

Not a subscriber? Sign up today to read the Rhône Report and all Premium articles. Use the code RHONE2023 at checkout to get 20% off your first subscription.

Matt Walls’ top-scoring Lirac & Tavel 2023 wines:

Related articles

Walls: Tavel and its unexpected revolution

Guigal acquires Tavel rosé estate Château d’Aqueria

Latest Wine News