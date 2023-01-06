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PREMIUM

Looking ahead: the Champagne revolution

Yohan Castaing reflects on how the concept of terroir-focused Champagne, heralded by independent growers and once considered a modish and fleeting trend, has in fact ushered in a new dawn.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Champagne is one of the most fascinating wine regions of France, and it is also one of the most dynamic, as this is where tradition and change go hand in hand. It is technically just one large appellation, but multiple identities and stylistic expressions co-exist, adding to its dynamic force.

Still today, for many fun-oriented consumers Champagne remains synonymous with partying. They continue to adhere, if you will, to the ‘party line’ of most Champagne marketing campaigns from the 1980-2000 period.

For others, however, it is first and foremost a fine wine, and only secondly one with bubbles.

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