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Lugana: Regional profile and 12 spectacular whites

Visitors to Lake Garda’s scenic shores have long enjoyed the dry whites of its local Lugana DOC. And recently the wines have soared in popularity further afield, as drinkers discover what the area’s unique soil profile can produce.
Richard Baudains In partnership with Richard Baudains

If in the past it was international white varieties that occupied the foreground in the general perception of top-quality Italian whites – explosive Sauvignons from Alto Adige and Friuli, or big creamy Chardonnays from Tuscany and Umbria – today’s success stories are the rediscovered native white varieties: Pecorino in Marche and Abruzzo, Vermentino on the Tuscan coast and Ribolla Gialla in Friuli, where plantings of which have quadrupled in recent years.

In Lombardy in the north, could Lugana be the next big thing?

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