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Magic in Muscadet: 20 Crus Communaux wines to try

We’re all familiar with the traditional Loire classic of Muscadet sur lie. But the real excitement in Muscadet today is to be found in its ‘crus communaux’ wines, which take the established practice of ageing a wine on its lees to new levels. A superior style of Muscadet has emerged from the top sites of this historic region.
Beverley Blanning Beverley Blanning

At the western edge of France, the vineyards of Muscadet cloak a verdant landscape of wandering cattle, low farm buildings and gentle slopes that descend to the cool and shady Loire tributaries of the Sèvre Nantaise and the Maine.

This is one of the oldest appellations in France, and it feels as if little has changed here in decades, if not centuries. But a gradual revolution has been taking place.

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