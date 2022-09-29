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Maison Chanzy: producer profile and six wines tasted

Maison Chanzy is a relatively new name in the Bouzeron AOP, but it produces some of the appellation's most interesting wines. Andy Howard MW takes a closer look and rates six wines.
Andy Howard MW Andy Howard MW

In the wider context of the wines of Burgundy, the 55 hectares which comprise the whole of the Bouzeron AOP may not seem particularly significant. When one considers that the key attribute of this small, recently created appellation is the less fashionable Aligoté grape, you might think there is not much here to pique the interest of white Burgundy fans.

Perhaps now is the time to think again.

Scroll down to see tasting notes and scores for six Maison Chanzy wines

Bouzeron AOP came into existence in 1997 but this area, situated within the Côte Chalonnaise, has been renowned as an ideal place to cultivate Aligoté since the seventeenth-century.

Andy Howard MW’s Maison Chanzy notes and scores

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