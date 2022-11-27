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Marchesi di Barolo discovery tasting at the Decanter London Fine Wine Encounter 2022

Exploring the 'shades of Nebbiolo' with Marchesi di Barolo at Decanter's London Fine Wine Encounter 2022.
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Valentina Abbona was excited to show guests at this year’s Decanter London Fine Wine Encounter sold-out discovery tasting (entitled ‘Shades of Nebbiolo’) just what makes her family’s winery tick.

It’s largely the work of Marchese di Barolo which put the small town of Barolo on the map. The town became so entwined with Nebbiolo that it later lent its name to the entire Barolo DOCG area.

Early years

Marchesi di Barolo have been making wine for two centuries. The first ‘Barolo’ were vinified and matured by Marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo and his wife, Giulia, a French noblewoman.

Marchesi di Barolo discovery tasting

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