{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZGNmMTAxZmQ0Yjc4MzA3ZGY2YWM0ZmUyZmU4YjkxNmE2MjBjZDRlNTNjZDhhMGM4N2NjZWY2YTg3OGZkMjU4Ng","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Mastroberardino producer profile: a taste of elegance

'Piero had big shoes to fill, but he’s done so with aplomb,' says James Button as he talks with 10th-generation Piero Mastroberardino.
James Button James Button

Piero Mastroberardino places a strong emphasis on history and tradition. His family’s centuries-old cellars are located at the northern end of the small town of Atripalda, just a few kilometres up the road from Avellino in the mountainous province of Irpinia, Campania.

‘The town grew up around the winery,’ explains Giuseppe Iannone from the Consorzio Vini d’Irpinia.

Scroll down to see tasting notes and scores for nine Mastroberardino wines

Despite the weight of history on his shoulders, Piero – the 10th-generation president of the family-run Mastroberardino winery – does not seem at all stuck in a rut. He maintains the careful balance of tradition and innovation pioneered by his father, Antonio – the man responsible for elevating the estate’s wines to the pinnacle of Italian winemaking.

Piero-Mastroberardino-in-vineyard

Piero Mastroberardino is a 10th-generation winemaker; president of the Mastroberardino winery.

Tasting the Mastroberardino wines:

Related content

Best Campania wines: 30 to try

SuperTuscans at 50

Latest Wine News