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Best Campania wines: 30 to try

Aldo Fiordelli recommends 30 of the latest releases from Campania, primarily from the 2020 and 2019 vintages.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

While the world of wine wonders how to resist climate change, Campania is re-emerging into the limelight thanks to its rustic history, its autochthonous varietals and the inclusion of hybrids (varietals originating from other areas).

If Italy is the home of biodiversity, Campania is its cradle.

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Of course, every region of the Italian peninsula has one or two representative indigenous grape varieties, for example Sangiovese and Vermentino in Tuscany; Corvina and Garganega in Veneto; Nebbiolo and Cortese in Piedmont.

This is obviously a simplified snapshot, omitting many ampelographic gems, but in Campania there are almost too many native grapes to name: Greco, Fiano, Falanghina, Biancolella, Ginestra, Caprettone, Pepella, Aglianico, Piedirosso, Pellagrello, Sciascinoso, Tintore, Fenile, Ripoli…

30 of the best Campania wines to try:

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