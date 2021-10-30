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New York State: Red wines to try

Charles Curtis MW rates at some of the outstanding red wines from this cool climate state.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

New York’s cool climate can produce outstanding red wines, but success requires choosing the right grape for the conditions that nature provides.

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Cabernet Franc is among the most successful varietals across the state.

Charles Curtis MW’s top New York State red wines

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