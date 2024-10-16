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Okanagan Valley 2022: A unique vintage in British Columbia

Perhaps no region in the world has felt the vexing peaks and valleys of climate change more bluntly than British Columbia's Okanagan Valley. Michaela Morris takes a look at the 2022 vintage, one that made remarkable wines in a growing season that was desribed by most as ‘strange.’
Michaela Morris Michaela Morris

‘Shaped by two antithetical phases, 2022 was a unique interpretation of the region’s extremes’

‘This was a very strange growing year,’ reflects Costa Gavaris of the boutique Rigour & Whimsy label.

To most outsiders, British Columbia’s Okanagan Valley may be puzzling at the best of times. North of the 49th parallel, it is often mistakenly deemed cool climate.

Admittedly, winter can be frigid. However, summer temperatures often soar beyond 40° Celsius, and rainfall is scarce.

Above all, the growing season for fine wine production is typically compressed and intense.

Scroll down for tasting notes and scores of the top 2022 Okanagan wines

Okanagan Valley 2022: 26 of Michaela’s top-scoring wines

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