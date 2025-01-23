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On the road with Larry Cherubino

Veteran Australian winemaker Larry Cherubino now channels his ‘restless energy’ into producing his own distinctive wines. Peter Richards MW joins him on a road trip through Western Australia. 
Peter Richards MW Peter Richards MW

It’s the end of a long day. The sun is setting over the ocean in a smug riot of pastels. I’ve been bombarding Larry Cherubino with wine questions all day, so now opt for a different approach.

How would he describe his driving over the hundreds of kilometres we’ve travelled today from the Great Southern to Margaret River? He takes a steeling gulp of beer.

‘Erratic,’ he deadpans. Then breaks into a broad, winning grin.

See below for Peter’s notes and scores for Larry Cherubino wines

10 Larry Cherubino wines to try

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