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Pieropan: producer profile

A new winery and a new wine herald a bright future for a family rocked by the loss of their pioneering leader four years ago.
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Pieropan has been making wine from its base in the historic 15th century Palazzo Pullici in the picturesque walled town of Soave since 1880, when the company was founded by the town’s doctor, Leonildo Pieropan. In 1932, he bottled the first wine labelled as Soave, pre-dating the DOC by some 36 years.

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Pieropan’s reputation was firmly cemented during the 1970s. Leonildo ‘Nino’ Pieropan, Leonildo’s nephew, took over the estate from his father following his return from oenology school in Conegliano in 1967.

By this point, Soave was one of Italy’s biggest wine exports, its international popularity resulting in yields being pushed to their limits and more and more vineyards being squeezed in, spilling out onto the plains which aren’t as amenable to Garganega (the predominant variety for Soave) as the hillsides of the ‘Classico’ area which occupies just 1,500 hectares. Pieropan’s vineyards are all located in the latter.

Calvarino: Past, present, future

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