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Spotlight on Soave: 20 top buys worth seeking out

It’s still the perennial summertime thirst-quencher, but thanks to its rich and varied terroirs the wines of this well-known Veneto region offer impressive diversity and complexity, too.
Richard Baudains Richard Baudains

To ‘know your label’ has never been sounder advice than it is in the case of Soave. This northern Italian classic white has many facets, and the best guide is the system of denominations which distinguishes styles and places of origin.

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The first distinction to make is between DOC and DOCG versions of Verona’s native white.

Richard Baudains’ top 20 Soave buys

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