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Portugal’s power couples: A trio of progressive wine estates

Meet three winemaking couples who have put their wines on the map by working together, both as a lockdown necessity and a permanent partnership
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

For many couples, living and working in the same space 24/7 during lockdown has been akin to a social experiment – often with less-than-successful results, judging by the spike in divorce rates over the past year. How does one navigate the pitfalls so that the advantages outweigh the disadvantages?

Portuguese wine producers are well versed in the art of blending. For three egalitarian ‘power couples’, the road map was already drawn.

Turbocharged communication skills and pooled resources have fuelled the success of millennial labels from Sandra Tavares da Silva and Jorge Serôdio Borges (Wine & Soul), Filipa Pato and William Wouters (Pato & Wouters) and Catarina Vieira and Pedro Ribeiro (Herdade do Rocim).

Scroll down to see tasting notes and scores from three Portuguese winemaking couples

While each couple have arrived at their own blend of roles and rules, there are common threads.

See the top wines from our trio of Portuguese winemaking couples

Wines are listed in descending score order per the above order of estates

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