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Portuguese icon wines: 10 names you need to know

With its long winemaking history, Portugal is home to world-class wineries and winemakers, who are producing a varied range of icon wines. Sarah Ahmed profiles 10 producers you need to know. 
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

The following list details 10 producers creating Portuguese icon wines with two tasting notes for each producer listed at the end; the first, higher-scoring wine is their must-try icon wine; the second is their benchmark style.

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See tasting notes and scores for 10 Portuguese icon wines to try

Wines are listed alphabetically by producer. The first, higher-scoring wine is their must-try icon wine; the second is their benchmark style.

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