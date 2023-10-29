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Producer profile: Paolo Scavino

Stephen Brook uncovers a forward-looking Barolo producer based in Castiglione Falletto...
Stephen Brook Stephen Brook

Enrico Scavino left school in 1951 so that he could begin helping his father, Paolo at the family estate. Nothing unusual about that, except that Enrico was just 11 years old.

Over 70 years later, he’s still there, although now assisted closely by his daughters Enrica and Elisa. Enrica focuses on marketing and administration, while Elisa has studied viticulture and winemaking. Together, the family has built up one of the most respected estates in Barolo, with an enviable record of consistency.

Paolo Scavino: Tasting the 2019s, plus a mini-vertical of Bric del Fiasc

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