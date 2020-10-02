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Wynns Coonawarra Estate: producer profile

The winery that put Coonawarra on the map for wine drinkers in the 1950s has grown to become one of Australia’s best-known names. Huon Hooke explores its history and, with David Sly, recommends some top wines from recent vintages
Huon Hooke Huon Hooke

Wynns Coonawarra Estate is the undisputed grandaddy of Coonawarra. The winery is the oldest and longest-continuing producer of wine here, owning the cream of the region’s vineyards. Its fame is second to none.

David Sly tasted the five 2018 vintage wines below in September 2020. Huon Hooke tasted the following six wines for his feature in Decanter’s June 2018 issue. Look out for David Sly’s vertical tasting of Wynns’ John Riddoch Cabernet Sauvignon with Sue Hodder on Decanter Premium soon

Wynns Coonawara Estate: new releases and more…

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