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Prunotto Secondine: Producer profile and new Barbaresco tasting
James Button
December 26, 2020
The Prunotto estate is located in the heart of the Langhe, up in the hills in the village of Bussia Soprana in Monforte d’Alba. Surrounded by prime vineyard sites, esteemed neighbours include Giacomo Fenocchio and Aldo Conterno.
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Although based in the heart of Barolo country, Prunotto produces a wide selection of wines from the 65 hectares it owns across the Langhe and Monferrato, including
, Barolo , Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Roero Arneis, Moscato d’Asti, Nizza and Langhe. Barbaresco
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