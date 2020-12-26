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Prunotto Secondine: Producer profile and new Barbaresco tasting

With the release of Secondine, a new Prunotto Barbaresco wine, Decanter's James Button discovered the estate's history and held a tasting comparison with Bric Turot.
James Button James Button

The Prunotto estate is located in the heart of the Langhe, up in the hills in the village of Bussia Soprana in Monforte d’Alba. Surrounded by prime vineyard sites, esteemed neighbours include Giacomo Fenocchio and Aldo Conterno.

Scroll down for new Prunotto tasting notes comparing Secondine and Bric Turot

Although based in the heart of Barolo country, Prunotto produces a wide selection of wines from the 65 hectares it owns across the Langhe and Monferrato, including Barolo, Barbaresco, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Roero Arneis, Moscato d’Asti, Nizza and Langhe.

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