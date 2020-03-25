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Regional Profile: Abruzzo plus top wines worth seeking out

Susan Hulme MW reveals how Abruzzo’s forward-thinking producers are harnessing their native varieties to create character in the bottle...
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

Hard to pinpoint on a map it may be, but this central Italian region has long been a default choice for restaurant-goers thanks to its soft, easy-drinking reds, with its light whites a popular choice too.

See Susan Hulme MW’s pick of the best Abruzzo wines

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