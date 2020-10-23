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Regional profile: Terrasses du Larzac plus 67 wines tasted

This relatively new appellation is proving its star quality, producing full-bodied, age-worthy reds with freshness and character. Georgina Hindle takes a closer look by tasting more than 60 wines from 2016, 2017 and 2018…
Georgina Hindle Georgina Hindle

Located in the south of France, Terrasses du Larzac covers 32 communes in the Hérault departement, to the north of the city of Montpellier.

It is positioned in the foothills of the Cevennes mountain range, with terraces descending from the famous Causse du Larzac – a limestone plateau 800m high that escapes the hot summer sun and drives cool air through vineyards planted on its slopes.

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