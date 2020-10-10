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Gérard Bertrand: Behind the Languedoc labels plus 10 wines tasted

With 16 estates among the most prestigious crus of the Languedoc, and over 30 years of quality winemaking experience, it’s no surprise Gérard Bertrand is known locally as the ‘King’ of the region. Georgina Hindle took part in a recent virtual tasting to discover the history and philosophy behind the label…
Georgina Hindle Georgina Hindle

Although officially joining the family business in 1987, putting Gérard Bertrand in his 34th vintage today, his story began taking part in his first vintage in 1975 with his father Georges.

‘My father was a pioneer,’ Gérard said, ‘he was one of the first to believe the potential of the region and to try and reveal the terroir’.

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