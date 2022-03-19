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Rhône producer to know: Domaine Laurent Habrard, Crozes-Hermitage
Matt Walls
March 19, 2022
It’s inevitable that very large appellations have some quarters that are more favourable than others. So it is with Crozes-Hermitage.
Most of the land consists of a succession of deep alluvial terraces, and these soils can produce concentrated, expressive
. But there’s a chunk of granite at its northly apex – the historic heart of the appellation – that delivers wines of unusual finesse. Syrahs
This is where Laurent Habrard is located, in the village of Gervans.
Scroll down to see tasting notes and scores for five Domaine Laurent Habrard wines
He’s the fifth generation to work the estate, having taken over the reins in 1998.
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Matt Walls’ Domaine Laurent Habrard tasting notes and scores:
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