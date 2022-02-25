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Sogrape’s Legado: a vertical tasting

This top Douro red is made in tiny quantities from very low-yielding vines. Sarah Ahmed tastes and rates six Legado vintages from the inaugural 2008 onwards.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Remarkably, given its purity and finesse, Legado (meaning legacy) hails from Quinta do Caêdo, Sogrape’s hottest Portuguese vineyard.

Hotter even than Herdade do Peso in southern Portugal’s Alentejo region, the Douro estate’s south-facing pre-phylloxera terraces – an 8ha natural amphitheatre – bask in the sun.

With impoverished ‘soil’ of decomposed schist mother rock, the old field blend vines planted here over a century ago produce less than half a kilogram of grapes per vine in this crucible of heat and dust. Sometimes they produce just a token bunch.

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See tasting notes and scores for six Legado wines and four Casa Ferreirinha wines:

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