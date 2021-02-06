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Star producers of the Med: the 10 names to know

With their passion for local grape varieties and their desire to give expression to the land, a growing number of producers in Spain’s southeast are forging new paths for the wines of the Mediterranean, bringing a variety of methods and sensibilities to their projects. Sarah Jane Evans MW shares her 10 names to know.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

There is so much more to Spain’s red grape varieties than Tempranillo. Mencía, for instance, that crunchy, refreshing variety of the northwest. Garnacha, too, which has been brought back in from the cold winds of disapproval and is turning up all over, but especially in the Sierra de Gredos and the north.

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Mediterranean Spain also has a cornucopia of reds – and whites. Yet these are still to achieve the recognition of those first three.

The best known is Monastrell, yet it is still widely regarded as a country cousin, despite making some exceptional wines. Dig beneath Monastrell, and you will find Arcos, Bobal, Bonicaire, Forcallà, Giró and more.

The best Mediterranean wines: Sarah Jane’s must-try bottles

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