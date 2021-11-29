PREMIUM

Unfortified Jerez wines: 12 top Palominos worth seeking out

Jerez is famous for its fortified Sherries, but forward-thinking producers are achieving fascinating results in revitalising the region’s traditional still Palomino wines. Meet the winemakers leading the way, and discover 12 great wines to try.
Darren Smith Darren Smith

Which region produces the finest white wines in the world? Burgundy? Sancerre? Mosel? Santorini? Whatever you think, probably the last place you’re likely to propose is Jerez. But for the past few years, a new chapter in this region’s convoluted history has been unfolding.

Scroll down to see tasting notes and scores for Smith’s top dozen unfortified Jerez wines

What’s happening now amounts to a reversal of 200 years of tradition – of fortifying Sherry wines with brandy and relying on oxidative or biological ageing (see below) to determine wine style.

Unfortified Jerez wines: Smith’s dozen top Palominos to explore

You may also like

Barbadillo releases rare old Reliquia Sherries

Expert’s choice: Manzanilla

Sherry country’s quiet revolution

Latest Wine News