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Valentini: Producer profile

Considered one of Italy's finest producers, Susan Hulme MW investigates what makes Valentini's wines so extraordinary...
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

Valentini’s wines are some of the most famous and sought after wines in the whole of Italy, yet the company is shrouded in mystery. It is not easy to arrange a visit, and the prices its wines command put them out of reach of most of us.

Valentini: The wines

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