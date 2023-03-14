{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YjA4ZjhkYzI5ZDIxYjc0NzM5MWE1YTkzZGVlNTQyMWMyNzdmN2NkZTc1ODhhNDNhODJmN2UwZjExMjBhMTdhYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: tasting Domaine Burgaud’s Côte-Rôtie 1988-2008

What is the key to Côte-Rôtie's longevity? Matt Walls ponders this question while tasting 11 vintages spanning 30 years from Domaine Burgaud.
Matt Walls Matt Walls

In Bordeaux it’s not unusual to walk through echoey corridors stacked floor to ceiling with bottles of older wines. But the culture in the northern Rhône is different. Most producers will squirrel away a few cases for special occasions, but winemakers usually sell through an entire vintage rather than hold a proportion back.

It’s understandable. A Bordeaux estate is typically five times the size of a domaine in Côte-Rôtie. Older vignerons from around Ampuis still remember when selling their wine wasn’t as easy as it is today, or as rewarding. Holding stock back wasn’t financially viable for many.

Scroll down to see tasting notes and scores for the Domaine Burgaud Côte-Rôtie vintage vertical

Domaine Burgaud Côte-Rôtie 1988-2008:

Related articles

Brune and blonde soils in Côte-Rôtie – do they really make all the difference?

Matt Walls’ hidden gems: Domaine Burgaud, Côte-Rôtie

Walls’ hidden gems: Domaine Garon, Côte-Rôtie

Rhône trends to look out for in 2023

Latest Wine News