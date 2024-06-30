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Wine investment: Italy outperforms the market

Italian fine wine has continued to bear up strongly in a fragile secondary market, and there are buying opportunities in a more subdued Champagne category.
Chris Mercer Chris Mercer

Prices on the wine secondary market have continued to look fragile, according to the May market report from Liv-ex, a global marketplace for the trade. Its headline Liv-ex 100 and Liv-ex 1000 indices dipped by 1.3% and 0.7% respectively in April, and were down by 15% and 15.6% over 12 months.

One highlight, though, was the Italy 100 index, which rose 0.7% in April and has also outperformed the Liv-ex 100 and 1000 indices over two years (see chart below).

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