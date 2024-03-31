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Wine investment: Strong demand for Burgundy 2022

A positive reaction to this year's Burgundy 2022 campaign, despite the economic headwinds, has raised hopes for a revival in the region's secondary market fortunes.
Chris Mercer Chris Mercer

Fine wine buyers have shaken off their caution to pounce on highly rated Burgundy 2022 en primeur releases, according to UK merchants.

David Roberts MW, Burgundy and Bordeaux buying director at Goedhuis & Co, said: ‘After such a small crop in 2021, clients are very keen to buy what is an extremely attractive Burgundy vintage in 2022.’

Vintage quality appeared to override concerns about the economy, observed Jason Haynes, Burgundy buyer and director at Flint Wines. ‘Many domaines have been heavily oversubscribed,’ said Haynes, commenting on demand at Flint’s private client arm Stannary Wine.

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