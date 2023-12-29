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Wines of the Year 2023: Value category and top scorers

Fortified and sparkling wines were the standouts in the Value category of Decanter's 2023 Wines of the Year blind tasting, Spain taking the lion's share of top scores among the 27 wines earning 90 points or more. We reveal the bargain bottles under £20 to snap up, including one for just £8…
Tina Gellie Tina Gellie

Everyone likes a bargain and, as always, the Value category in Decanter’s 2023 Wines of the Year blind tasting revealed some exceptional bottles at £20 and under.

‘I really did question whether some of these wines had mistakenly been put in the wrong flight – that they were Classics, worth easily twice the price,’ remarked Anne Krebiehl MW.

This was the case with our Value Wine of the Year, the 2023 spring release of Hidalgo’s La Gitana Manzanilla En Rama Sherry, which is widely available in the UK for as little as £17 for a 75cl bottle.

Scroll down to discover the 27 top-scoring Value wines under £20 in Decanter’s Wines of the Year 2023

Wines of the Year 2023: The 27 wines at £20 or under to seek out

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