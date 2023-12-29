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Wines of the Year 2023: Value category and top scorers
Tina Gellie
December 29, 2023
Everyone likes a bargain and, as always, the Value category in Decanter’s 2023 Wines of the Year blind tasting revealed some exceptional bottles at £20 and under.
‘I really did question whether some of these wines had mistakenly been put in the wrong flight – that they were Classics, worth easily twice the price,’ remarked Anne Krebiehl MW.
This was the case with our Value Wine of the Year, the 2023 spring release of Hidalgo’s La Gitana Manzanilla
Sherry, which is widely available in the UK for as little as £17 for a 75cl bottle. En Rama
Scroll down to discover the 27 top-scoring Value wines under £20 in Decanter’s Wines of the Year 2023
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