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Young guns of Italy: The winemakers to know about

The next generation of Italian winemakers are taking up the mantle of their predecessors, but also want to carve new paths. Michaela Morris highlights a dozen young individualists whose innovation, energy and commitment are leading their country’s wines into the future
Michaela Morris Michaela Morris

Much deference is paid in Italy, justifiably, to the matriarchs and patriarchs who broke the mound and have long been crafting quality wine. Yet the wine scene is far from static here. Established estates evolve as the next generation takes over, and new trailblazing wineries are constantly popping up, too.

Top wines to try from these Italian winemakers

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